Ultime Notizie – Elezioni comunali nulle a Castelguidone, un solo votante (Di lunedì 13 giugno 2022) Elezioni comunali 2022, voto nullo nel Comune di Castelguidone (Chieti). Sul sito del Viminale dedicato alle amministrative si sottolinea che "l'elezione è nulla per mancato raggiungimento del quorum dei votanti del 40%". Nel Comune era stata ammessa una sola lista, quella dell"Altra Italia-Destra italiana-Mov. per l'Italia sociale-Mda con l'aspirante primo cittadino Guglielmo De Santis. Su 278 elettori, secondo i dati del Viminale, un solo votante si è recato alle urne (0,36%). Nessuna preferenza per il candidato sindaco, mentre si è registrata una scheda bianca.

