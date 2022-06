UFFICIALE – Giorgio Chiellini riparte dal Los Angeles FC

(Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo una vita alla Juventus, perè arrivato il momento di una nuova avventura, oltreoceano, con la maglia del LosFC. La notizia era nell’aria già da qualche settimana, in seguito all’ultimo match disputato con l’Italia, la Finalissima contro l’Argentina. E nella giornata di oggi è arrivata anche l’ufficialità, data dal club americano attraverso il proprio sito e dallo stesso giocatore tramite il proprio profilo social. “LAFC ha annunciato oggi che il Club ha firmato un contratto con il leggendario difensore italianofino al 2023 utilizzando Targeted Allocation Money (TAM).occuperà uno spazio nel roster internazionale dopo aver ricevuto il visto P1 e il certificato di trasferimento internazionale (ITC). LAFC presenterà formalmente ...

"Ci sono pochi calciatori al mondo con la sua esperienza e il suo palmarès". Era nell'aria. Era solo una questione di ore. Nella giornata di lunedì Giorgio Chiellini, dopo 17 anni di onorata militanza ...Giorgio Chiellini è un nuovo giocatore del Los Angeles FC. Lo rende noto il club statunitense con un comunicato ufficiale. Accordo fino al 2023 per il centrale difensivo, che verrà presentato mercoled ...