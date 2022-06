Soleil Sorge immortalata con il presunto compagno

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 13 giugno 2022) L’ex protagonista del GF Vip 6,, è stata paparazzata mentre si baciava con il discusso. Le immagini della modella sono state diffuse dall’influencer Deianira Marzano, che ha rassicurato tutti sull’autenticità della relazione., Deianira Marzano diffonde le immagini Di ritorno dall’Honduras, dopo solo poche settimane all’Isola, la showgirl torna in Italia ritrovando il suo. Su di lui tantissimo gossip, con alcune malelingue che lo riconducevano ad un Mark Caltagirone 2.0, lo sconosciuto fidanzato di Pamela Prati che per mesi ha mandato tutti in visibilio. L’avventura all’Isola del resto è durata quanto un battito di ciglia. Tornata in Italia, l’influencer italo-americana ha deciso di concedersi finalmente un po’ di relax. In seguito ...