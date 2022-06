Samsung Galaxy Z Flip 4: un upgrade importante per la batteria (Di lunedì 13 giugno 2022) Mesi prima del lancio, sono trapelate già parecchie informazioni sul conto dei Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4, inclusi il design e le specifiche tecniche. Adesso sono venute fuori ulteriori indicazioni sulla capacità della batteria del Samsung Galaxy Z Flip 4. Come riportato da ‘SamMobile‘, il device sarà alimentato da due batterie (prodotte da Samsung SDI). La prima batteria avrebbe una capacità nominale di 2555mAh, mentre la seconda da 1040mAh. Combinate, queste due batterie offrirebbero una capacità nominale di 3595mAh, che potrebbe essere commercializzata come una capacità tipica di 3700mAh. Rispetto al Galaxy Z Flip 3, che ha una capacità tipica della batteria di 3330mAh, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 13 giugno 2022) Mesi prima del lancio, sono trapelate già parecchie informazioni sul conto dei4 e Z Fold 4, inclusi il design e le specifiche tecniche. Adesso sono venute fuori ulteriori indicazioni sulla capacità delladel4. Come riportato da ‘SamMobile‘, il device sarà alimentato da due batterie (prodotte daSDI). La primaavrebbe una capacità nominale di 2555mAh, mentre la seconda da 1040mAh. Combinate, queste due batterie offrirebbero una capacità nominale di 3595mAh, che potrebbe essere commercializzata come una capacità tipica di 3700mAh. Rispetto al3, che ha una capacità tipica delladi 3330mAh, ...

