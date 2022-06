RISULTATI | WIVA Alta Tensione 11 06 2022

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 13 giugno 2022) Idello Show andato in scena lo scorso Sabato a Nonantola (MO):Sabato 11 Giugno – Nonantola (MO) Campione delle RegioneManuel Majoli batte Ape Atomica (c) e diventa Nuovo Campione!!! Rosselfie batte Fil Bane Tag Team MatchSpencer & Zoom battono Cavalieri Neri Luke Zero batte Elias Sinas Open Challenge for Campioni di CoppiaWild Boyz (Puck & Tsunami) (c) battono Spencer & Zoom e mantengono i Titoli Intergender MatchMary Cooper batte Onorevole Malacarne Coppa Italia JustMary – SemifinaleGargoyle batte Walter Ego e accede alla finale Campione d’ItaliaShock (c) batte Giant Warrior e mantiene il Titolo