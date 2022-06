Referendum, anche a Prato il quorum non c'è - Cronaca - lanazione.it (Di lunedì 13 giugno 2022) Ieri secondo l'ultima rilevazione i votanti in provincia sono stati solo il 17,3 per cento degli aventi diritto. I seggi sono stati aperti ... Leggi su lanazione (Di lunedì 13 giugno 2022) Ieri secondo l'ultima rilevazione i votanti in provincia sono stati solo il 17,3 per cento degli aventi diritto. I seggi sono stati aperti ...

Ettore_Rosato : Che tristezza vedere ancora seggi chiusi Danni gravi per i diritti di chi vuol votare ad amministrative e referendu… - emmabonino : Nonostante la bella giornata di sole oggi, spero che i cittadini, anche nelle città dove non si vota per le amminis… - CarloCalenda : L’uso eccessivo dello strumento del Referendum l’ha logorato. Ciò premesso, i dati di affluenza sono disastrosi e d… - alda7069 : RT @sobchak69: I proverbiali 'quattro gatti' ed anche quelli non hanno capito niente. #Referendum #Buongiorno - canevarius : @espressonli Anche se il referendum sulla giustizia non ha raggiunto il quorum,è molto significativo l'esito dello… -