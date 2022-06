(Di lunedì 13 giugno 2022) L’edizione del Salone del Mobile di quest’anno è ancor più ricca di sorprese ed eventi a seguito degli anni spenti dovuti alla pandemia. Tra gli eventi di spicco del Fuori Salone, la presentazione di “Dine & Design”, l’innovativo format di Alessandroil pluripremiato– ilad aver introdotto un NFT in– al timone di Bella Restaurant & Lounge Dubai -l’esplosivo ristorante italiano negli Emirati Arabi- in collaborazione con l’Architetto Clara Voce, Founder di 1747 Studio Concept & Design e del suo menu tutto “Made in Italy”. L’evento ha avuto luogo durante l’affascinante mostra Hybrid Restaurant (6 al 12 Giugno), presso OfficinaVentura14 – Via Ventura 14 – Ventura Milano Design District, il contenitore di eventi e performance, curato dalla Simone ...

mobyeat : ?? Snoop Dogg aprirà un ristorante di dessert a tema NFT Bored Ape???? #ristorazione #digitale -

Il Denaro

... cioè un titolo finanziario costituito da dati digitali archiviati in una blockchain) nell'ambito della. E riserva una cena per 30 persone. Dal suo ufficio stampa apprendiamo che "l'...UNA PIATTAFORMA DI OSPITALITÀ SPERIMENTALE SH Group è una piattaforma di ospitalità sperimentale che crea comunità attraverso esperienze esclusive per i clienti nell'ambito della... Nft in ristorazione: chef Miceli il primo ad introdurre un 'non fungible token' in un'experience enogastronomica - Ildenaro.it Dine & Design”, l’innovativo format di Alessandro Miceli il pluripremiato Chef al timone di Bella Restaurant & Lounge Dubai.In occasione del Fuori Salone di Milano - Milano Design Week 2022 e della 7ª edizione di Hotel Regeneration presenterà il suo innovativo format Dine & Design e un Menu Made in Italy tutto da scoprire ...