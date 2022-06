Napoli | sgominata una banda di narcos | percepivano il reddito di cittadinanza

(Di lunedì 13 giugno 2022) Tre delle dieci persone delladi narcotrafficanti dioggi, 13 giugno,ildi. Fino a poco tempo fa lo ricevevano anche gli altri componenti. Contro l’organizzazione, guidata dai fratelli Antonio e Armando Del Re, sono scattati otto arresti in carcere, uno ai domiciliari e un obbligo di dimora nel comune di. Le indagini erano iniziate a marzo 2019 con le intercettazioni del gruppo antidroga Gico-Goa della Guardia di Finanza diche individuarono i Del Re come responsabili del raid contro Salvatore Nurcaro del clan Reale, in cui rimase ferita anche la piccola Noemi e la nonna. Durante le conversazioni dei due leader si sentirono diversi riferimenti a quella sparatoria, elementi che ...

Pubblicità

antimafia2000 : Sgominata banda di #Narcos a #Napoli : intascavano #Redditodicittadinanza - MediasetTgcom24 : Napoli, sgominata banda di narcotrafficanti: percepivano il Rdc #fratellidelre #napoli #2019 - NotizieFrance : Sgominata a Napoli banda di narcos, guidata da feritori Noemi. Borrelli (Europa Verde): 'assassini e spacciatori ep… - rep_napoli : Ferirono Noemi: sgominata banda di narcos, intascavano anche il reddito di cittadinanza [aggiornamento delle 11:32] - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Napoli, blitz dei finanzieri: sgominata banda di narcos -

... già condannati in primo e secondo grado per il ferimento di Noemi , la bambina colpita da proiettili vaganti il il 3 maggio 2019 in piazza Nazionale a. È quellastamane in un blitz ...... furono individuati, in tempi rapidissimi, i responsabili dell'agguato avvenuto a maggio in piazza Nazionale, a, che sarebbe potuto costare la vita alla piccola Noemi. Nelle conversazioni ...Lo spaccio di droga tra Napoli e Cattolica. Al vertice i due fratelli Del Re collegati alla malavita organizzata del quartiere di San Giovanni a Teduccio ...Era guidata dai fratelli Armando e Antonio Del Re, coinvolti nel ferimento della piccola Noemi, colpita durante un agguato il 3 maggio 2019 in piazza Nazionale a Napoli, la banda di narcos sgominata d ...