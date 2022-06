Mozzo | vince Ubiali con il 58 | 74% Sconfitto il centrodestra

(Di lunedì 13 giugno 2022)la continuità, con la riconferma della lista ‘Innova’ guidata da Gianluigi, vicesindaco durante l’era Pellicioli e ora pronto a prendere in mano le redini di sindaco. La lista, vicina al centrosinistra, ha raccolto il 58,74% dei voti (2.017 in totale) contro il 41,26% della civica ‘è importante’ (1.417 voti), guidata da Enzo Mazzoleni con il sostegno di Lega e Fratelli d’Italia.

