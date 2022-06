(Di lunedì 13 giugno 2022) Nel weekendha corso la mitica 24 Ore di Leguida di una Porsche 911 RSR -19, coronando il suo sogno di velocità.corona finalmente il suo amore per l'alta velocità partecipandomitica 24 Ore di Le. L'attore candidato a due Oscar ha corso nel weekend la mitica competizione vinta per la quinta volta consecutiva dToyota.ha corso per la Porsche, il patrono di lunga data della sua carriera agonistica amatoriale. L'attore ha guidato una Porsche 911 RSR -19 a fianco del pilota canadese Zacharie Robichon e di Matt Campbell. La 24 Ore di Leè una delle gare più iconiche del circuito automobilistico che si ...

Pubblicità

anna_dell2 : RT @Eurosport_IT: Ancora problemi per l'attore Michael Fassbender ???? #LeMans24 | #24HoursofLeMans | #WEC | #Fassbender - __punkcake : RT @mubiitalia: FRANK, la commedia ispirata alla vita e all’immagine del musicista Chris Sievey è un’ode divertente ed emozionante alla cre… - _malegria : RT @mubiitalia: FRANK, la commedia ispirata alla vita e all’immagine del musicista Chris Sievey è un’ode divertente ed emozionante alla cre… - mubiitalia : FRANK, la commedia ispirata alla vita e all’immagine del musicista Chris Sievey è un’ode divertente ed emozionante… - RiccardoDeias : RT @Eurosport_IT: Ancora problemi per l'attore Michael Fassbender ???? #LeMans24 | #24HoursofLeMans | #WEC | #Fassbender -

Movieplayer.it

corona finalmente il suo amore per l'alta velocità partecipando alla mitica 24 Ore di LeMans . L'attore candidato a due Oscar ha corso nel weekend la mitica competizione vinta per ...Nei primi minuti, il pubblico fece la conoscenza di, che ancora oggi ricorda come quella serie gli abbia salvato la carriera, visto che veniva da un profondo periodo di inattività. Michael Fassbender al volante alla 24 Ore di Le Mans Nel weekend Michael Fassbender ha corso la mitica 24 Ore di Le Mans alla guida di una Porsche 911 RSR -19, coronando il suo sogno di velocità. Michael Fassbender corona finalmente il suo amore per l'a ...LE MANS – La star della 90° 24h di Le Mans, intesa in senso hollywoodiano, è Michael Fassbender, due volte canditato agli Oscar: nel 2012 come miglior attore non protagonista e ...