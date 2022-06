Mathias Olivera | l’esito degli esami | la notizia dall’Uruguay

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 13 giugno 2022) Per più di un momento si era temuto il peggio per, che durante Uguruay-Panama di sabato sera è stato costretto ad un cambio forzato al 39? del primo tempo. Il terzino sinistro, in realtà, aveva provato a restare in campo, ma dopo pochi minuti è stato costretto ad abbandonare il rettangolo verde per far spazio a Matias Viña, difensore della Roma. Subito si è temuto il peggio, dato il brutto infortunio al ginocchio che lo ha visto protagonista e le lacrime che hanno accompagnato l’uscita dal campo di. Fortunatamente, come vi abbiamo raccontato in esclusiva, per il neo acquisto azzurro non si tratta di un infortunio serio, trattandosi di una distorsione al legamento laterale interno del ginocchio. Nulla di particolarmente preoccupante dunque: un suo rientro, come rivelato dall’agente, è ipotizzabile ...