Lutto per il calcio italiano: morto in un incidente stradale a soli 21 anni (Di lunedì 13 giugno 2022) Tragedia nel Maceratese, drammatico incidente sulla strada provinciale 22, in località Torrone di Camerino all'alba di domenica, 12 giugno 2022. La vittima un ragazzo di 21 anni, molto conosciuto in zona. Calciatore e rapper, il giovane si chiamava Samuele Micarelli. Era il figlio di Fabio Micarelli, tecnico e collaboratore di Marco Giampaolo alla Sampdoria. La dinamica del sinistro non è ancora chiara: le cause sono in corso di accertamento. (continua a leggere dopo le foto) Brutto incidente stradale nel Maceratese: Samuele Micarelli, 21 anni, è morto all'alba di domenica, in uno schianto sulla strada provinciale 22, in località Torrone di Camerino. Per motivi ancora da appurare, l'auto su cui il giovane viaggiava con tre amici è finita fuori strada e si è schiantata contro un ...

