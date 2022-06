La Rappresentante di Lista torna in radio e in tour con “DIVA” (Di lunedì 13 giugno 2022) La Rappresentante di Lista, progetto fondato dalla cantante Veronica Lucchesi e dal polistrumentista Dario Mangiaracina, torna con un nuovo brano. Sarà infatti disponibile a partire da venerdì 17 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo “DIVA”. “DIVA” segue il successo di “Ciao Ciao”, il brano presentato al Festival di Sanremo e già certificato doppio Disco di Platino. “Io sono una DIVA, o non sono più niente”: scritto durante una session contestualmente al singolo sanremese, “DIVA” è un invito per tutte e tutti a sentirsi dive e divi, all’accettazione di sé e all’autodeterminazione. La Rappresentante di Lista, il messaggio d’amore di DIVA Ciascuno di noi ha la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 giugno 2022) Ladi, progetto fondato dalla cantante Veronica Lucchesi e dal polistrumentista Dario Mangiaracina,con un nuovo brano. Sarà infatti disponibile a partire da venerdì 17 giugno ine su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo “”. “” segue il successo di “Ciao Ciao”, il brano presentato al Festival di Sanremo e già certificato doppio Disco di Platino. “Io sono una, o non sono più niente”: scritto durante una session contestualmente al singolo sanremese, “” è un invito per tutte e tutti a sentirsi dive e divi, all’accettazione di sé e all’autodeterminazione. Ladi, il messaggio d’amore diCiascuno di noi ha la ...

Pubblicità

borghi_claudio : Non esistono solo i centri storici... in città murata a Como abitano solo 6000 persone a fronte di 85mila abitanti.… - enricoI00 : RT @gumas75: Trovo censurabile e imperdonabile che il Milan Twitter non abbia nominato un rappresentante di lista, per avere informazioni i… - prince89ferreri : Mi segnalano Scaroni (sotto mentite spoglie) rappresentante di lista per Di Stefano a Sesto #elezioniamministrative2022 - Reloadedmaxxxi : @Giotherockk @LengoCotto Sarà scrutatore ai seggi o Rappresentante di lista... ?? ?? ?? - iburiedthedevil : Anche La Rappresentante di Lista faranno uscire un nuovo singolo venerdì Sono troppo felice di quanta bella musica uscirà -