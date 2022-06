Inter | TmW | “Bremer aspetta che esce Skriniar per essere nerazzurro”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 13 giugno 2022)- Come si evince da TmWad oggisolo la squadrache con qualche cessione può davvero mettere il piede sulla buona strada.è il grande desiderio di tutti per la difesa, ma ad oggi c’è la squadra di Inzaghi davvero in pole per il ragazzo dopo i variessamenti e passi in avanti in questi mesi, La squadra di Inzaghi deve prima cedere una pedina difensiva per poter mettere in atto il colpo che porterebbein quel di Milano ad oggi. Le psure alternative ci sono, ma il ragazzo ha davvero la convinzione di poter vestire il. L’avventura di Gleisoncon il Torino è agli sgoccioli. La sua partenza non è in dubbio, così come la destinazione prefissata da tempo ...