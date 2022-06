Infarto, fate attenzione a questo segnale: si vede dagli occhi. Lo studio è rivoluzionario (Di lunedì 13 giugno 2022) Uno nuovo studio rivoluzionario ha scoperto un segnale che potrebbe indicare la presenza di un Infarto in corso. Tutti devono fare attenzione e riguarda gli occhi. Lo studio verrà presentato a Vienna, alla conferenza annuale della Società europea di genetica umana. Il “Guardian”, però, ha anticipato alcuni importanti anticipazioni. In questo articolo vi riportiamo tutti i dettagli. (Continua dopo la foto…) Cos’è l’Infarto L’Infarto è la necrosi di un tessuto per ischemia, ovvero un deficit di flusso sanguigno. I sintomi sono diversi a seconda dell’organo interessato, ma il sintomo principale è rappresentato da dolore acuto di varia intensità. L’Infarto, però, può essere anche asintomatico, soprattutto ... Leggi su tvzap (Di lunedì 13 giugno 2022) Uno nuovoha scoperto unche potrebbe indicare la presenza di unin corso. Tutti devono faree riguarda gli. Loverrà presentato a Vienna, alla conferenza annuale della Società europea di genetica umana. Il “Guardian”, però, ha anticipato alcuni importanti anticipazioni. Inarticolo vi riportiamo tutti i dettagli. (Continua dopo la foto…) Cos’è l’L’è la necrosi di un tessuto per ischemia, ovvero un deficit di flusso sanguigno. I sintomi sono diversi a seconda dell’organo interessato, ma il sintomo principale è rappresentato da dolore acuto di varia intensità. L’, però, può essere anche asintomatico, soprattutto ...

Pubblicità

alwayschiaraaa : MA CHE INFARTO MI FATE PRENDERE - i96chaeyng : ma cristo ma ce la fate a non mandare 200 email? mi viene un infarto tutte per l’università poi - HobiChuuya : come fate a trovare i tweet mi chiedo se stesse in anitwt sarebbe così: voi crepat? d'infarto e veleno nelle vene p… - Omicron_21 : @FrancyBarby___ @MediasetTgcom24 Per fortuna non raggiungerò quelli che state ammazzando voi con i vostri vaccini.… - alessiadaniele8 : RT @CoglioneBionico: MA VOI SIETE PAZZI ma con quale coraggio fate un titolo del genere un infarto ho avuto -