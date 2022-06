Golf | McIlroy trova il secondo successo nel Canadian Open

Pubblicità

sportface2016 : #Golf, #CanadianOpen: #McIlroy trova il secondo successo in carriera a #Toronto - GolfeTurismo : McIlroy, vittoria numeri 21 sul PGA Tour - #GareGolf #InPrimoPiano - Andrea Vercelli - - MickBrug : Ma cosa stanno facendo? Come si fa ad esssere appassionati di sport e non amare il golf? @RBCCanadianOpen #McIlroy #Thomas - un_altraVolta : Dopo aver visto Linn Grant oggi in Svezia e McIlroy adesso, il golf mi sembra lo sport più facile che ci sia. P.S.… -

OA Sport

L'RBC Canadian Open torna protagonista del PGA Tour di, dopo due anni di assenza causa Covid. Il torneo si svolgerà al St. George's G&CC di Toronto ... Justin Thomas (sesto), Rory(ottavo) ...Uno scisma, per il. La minaccia di sanzioni - tipo l'esclusione dalla Ryder Cup - non fa evidentemente breccia, c'è una montagna di soldi in gioco. 'Tre mesi fa - scrive il Times - Rory... Golf: Rory McIlroy torna a ruggire, suo il Canadian Open su Tony Finau e Justin Thomas Rory McIlroy wasted no time criticising LIV Golf and Greg Norman after defending his Canadian Open title at St. Charles Country Club in Winnipeg. It was McIlroy's twenty-first PGA Tour title and the ...Rory McIlroy won the RBC Canadian Open on Sunday and gave the PGA Tour a strong response to the start of the Saudi-funded LIV Golf Invitational, closing with an 8-under 62 to win a wild race to the ...