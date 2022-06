Gazzetta – Juve, Alex Sandro non parte: Allegri con lui, i tifosi contro. Le alternative (Di lunedì 13 giugno 2022) 2022-06-13 17:16:18 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: Scaricato dalla piazza dopo le ultime due stagioni in calo, il brasiliano è praticamente incedibile. Così in uscita c’è Pellegrini e in entrata si lavora a un affiancamento: saltato Udogie, resta la pista Wijndal, con Cambiaso sullo sfondo Il mercato dei terzini in casa Juve potrebbe regalare poche emozioni estive, a meno di sorprese. Non che non ce ne sia l’esigenza, in prospettiva: ma senza cessioni pesanti, sarà difficile poter essere competivi sul mercato in entrata in quel ruolo. Un nome su tutti blocca al momento i possibili movimenti della Signora: Alex Sandro, in fase calante ormai da un po’ ma legato da contratto per un altro anno ancora. Senza una sua partenza, è difficile immaginare un arrivo top sulla corsia mancina, ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 13 giugno 2022) 2022-06-13 17:16:18 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: Scaricato dalla piazza dopo le ultime due stagioni in calo, il brasiliano è praticamente incedibile. Così in uscita c’è Pellegrini e in entrata si lavora a un affiancamento: saltato Udogie, resta la pista Wijndal, con Cambiaso sullo sfondo Il mercato dei terzini in casapotrebbe regalare poche emozioni estive, a meno di sorprese. Non che non ce ne sia l’esigenza, in prospettiva: ma senza cessioni pesanti, sarà difficile poter essere competivi sul mercato in entrata in quel ruolo. Un nome su tutti blocca al momento i possibili movimenti della Signora:, in fase calante ormai da un po’ ma legato da contratto per un altro anno ancora. Senza una suanza, è difficile immaginare un arrivo top sulla corsia mancina, ...

