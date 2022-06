Pubblicità

CalcioFinanza : Fuorigioco semi-automatico, addio immagini con linee tracciate: come cambia l'offside in tv - Viglianesi_San : In gergo tecnico si chiama 'Limb-tracking technology' (Tecnologia di tracciamento degli arti) o ancora 'Semi-automa… - Viglianesi_San : Fuorigioco semi-automatico Con i Mondiali in #Qatar2022, la #FIFA si appresta a varcare l'ultima frontiera con una… - GoalItalia : Cinque sostituzioni definitive: arriva la decisione dell'IFAB ?? Tra le ipotesi anche fuorigioco semi-automatico e… - TUTTOJUVE_COM : Casarin: 'Fuorigioco semi-automatico? Qualcuno vuole trasformare il calcio in un gioco in cui l'arbitro conta poco' -

Novità in vista per Qatar 2022. Dopo il VAR è in arrivo ilsemiautomatico . Il cosiddetto- automated è stato testato in due partite del Mondiale per club 2021 in Qatar, e poi nell'Arab Cup, quindi una nuova sperimentazione nell'edizione ...... il- automated offside, per noi italiani il- automatico. Un sistema tecnologico, ma ancora umano, per fortuna, per dare l'ultimo colpo alla situazione di gioco una volta più ...Tra i tanti argomenti dell’assemblea generale dell’International Board anche quello relativo al fuorigioco semiautomatico: debutto in Qata ...In occasione dell'Assemblea Generale Annuale tenutasi a Doha, in Qatar, l'IFAB ha ratificato le modifiche e i chiarimenti al Regolamento di Gioco 2022/23 che entreranno in vigore il prossimo 1° luglio ...