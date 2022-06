È iniziata oggi la sedazione profonda di Fabio Ridolfi (Di lunedì 13 giugno 2022) Ha atteso per mesi – da quando il Comitato Etico della Regione Marche aveva finalmente dato il via libera basandosi sulla sentenza della Corte Costituzionale – di ottenere quel medicinale per procedere con il suicidio assistito. Un’attesa vana che ha portato Fabio Ridolfi a decidere di procedere con la sedazione profonda che nel giro di poche ore (o giorni) porrà fine alla sua vita fatta di sofferenze e immobilismo totale a letto da 18 anni. E oggi inizieranno le procedure, mentre tutta la comunità di Fermignano – la sua città – si è stretta attorno a lui. Fabio Ridolfi inizia oggi la sedazione profonda richiesta Quella tetraparesi lo ha tenuto per 18 anni bloccato in un letto. Ha comunicato, per anni, solo grazie a un ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Ha atteso per mesi – da quando il Comitato Etico della Regione Marche aveva finalmente dato il via libera basandosi sulla sentenza della Corte Costituzionale – di ottenere quel medicinale per procedere con il suicidio assistito. Un’attesa vana che ha portatoa decidere di procedere con lache nel giro di poche ore (o giorni) porrà fine alla sua vita fatta di sofferenze e immobilismo totale a letto da 18 anni. Einizieranno le procedure, mentre tutta la comunità di Fermignano – la sua città – si è stretta attorno a lui.inizialarichiesta Quella tetraparesi lo ha tenuto per 18 anni bloccato in un letto. Ha comunicato, per anni, solo grazie a un ...

