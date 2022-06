Dopo il flop referendum la Lega processa Salvini: dal viaggio a Mosca al governo, tutti gli errori del Capitano (Di lunedì 13 giugno 2022) L’appuntamento è fissato per stamattina. Un consiglio federale convocato da Matteo Salvini discuterà «con urgenza» della situazione economica e dell’Italia «sotto attacco» da parte dell’Europa. Ovvero proprio quello che il Capitano ha cominciato a dire nei giorni scorsi, paragonando il Belpaese alla Grecia Dopo il rialzo dei tassi da parte della Banca Centrale Europea. Ma è difficile che alla fine la riunione non si trasformi in un processo al leader. Che in questi giorni è finito di nuovo sotto la lente per la vicenda del viaggio a Mosca pagato dall’ambasciata. E per i colLegamenti con l’avvocato Antonio Capuano, nel frattempo destinatario di un alert antiriciclaggio da parte di Bankitalia. Mentre i risultati elettorali cominciano a far sentire pericolosi scricchiolii. Processo al ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 giugno 2022) L’appuntamento è fissato per stamattina. Un consiglio federale convocato da Matteodiscuterà «con urgenza» della situazione economica e dell’Italia «sotto attacco» da parte dell’Europa. Ovvero proprio quello che ilha cominciato a dire nei giorni scorsi, paragonando il Belpaese alla Greciail rialzo dei tassi da parte della Banca Centrale Europea. Ma è difficile che alla fine la riunione non si trasformi in un processo al leader. Che in questi giorni è finito di nuovo sotto la lente per la vicenda delpagato dall’ambasciata. E per i colmenti con l’avvocato Antonio Capuano, nel frattempo destinatario di un alert antiriciclaggio da parte di Bankitalia. Mentre i risultati elettorali cominciano a far sentire pericolosi scricchiolii. Processo al ...

