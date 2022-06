Bale: «Futuro? Importante arrivare in forma a novembre» (Di lunedì 13 giugno 2022) Gareth Bale fa il punto sul proprio Futuro. Le dichiarazioni dell’attaccante gallese su quale potrebbe essere il suo prossimo club Ai microfoni della BBC, Gareth Bale ha parlato così del suo possibile Futuro. LE PAROLE – «Non so quale squadra sceglierò, dovrò sedermi e parlare con la mia famiglia ma anche con il ct del Galles e i medici: sceglierò la miglior opportunità per arrivare in forma nel periodo tra ottobre e novembre». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 giugno 2022) Garethfa il punto sul proprio. Le dichiarazioni dell’attaccante gallese su quale potrebbe essere il suo prossimo club Ai microfoni della BBC, Garethha parlato così del suo possibile. LE PAROLE – «Non so quale squadra sceglierò, dovrò sedermi e parlare con la mia famiglia ma anche con il ct del Galles e i medici: sceglierò la miglior opportunità perinnel periodo tra ottobre e». L'articolo proviene da Calcio News 24.

