Amministrative 2022 | Meloni | M5S non esiste più | bisogna interrogarsi se Draghi debba continuare

(Di lunedì 13 giugno 2022) "Il centrodestra si conferma competitivo per il governo delle città e per le elezioni politiche, a patto che si mostri compatto e chiaro. Qualche problema in più ce l'ha l'altra parte, con un enorme calo di consensi del M5S. Dobbiamo interrogarci sul fatto che abbiamo in Parlamento la forza principale che sostiene il governoche nonpiù". Così la leader cdi FdI Giorgiin conferenza stampa. "- aggiunge - se sia davvero il caso dia tenere in piedi il governoe questo parlamento. Lo dico ai miei alleati di centrodestra, ma a tutte le forze politiche".

Pubblicità

Agenzia_Ansa : L'affluenza alle elezioni amministrative di ieri in Italia è stata del 54,72%. Alle precedenti omologhe era stata d… - AlbertoBagnai : Invece di Wiki leggi il giornale: - RaiNews : Amministrative 2022 - Proiezione 3 I dati forniti da Opinio Rai su un campione del 35% Verona: Damiani 39%. Sboarin… - irpiniatimes1 : Amministrative 2022, Atripalda: Paolo Spagnuolo di nuovo sindaco #atripalda - ilfaroonline : Elezioni amministrative 2022: Cerveteri e Ardea verso il ballottaggio -

Pesantissimo il risultato delleper Conte e il M5S. Nelle città andate al voto ha sfiorato al massimo il 3% trasformandosi di fatto in un "non partito", un movimento che non può più avere aspirazioni nazionali.Meloni, forte del voto dellee del 'sorpasso' ai danni della Lega in molte città, ha poi avvertito lo stesso Salvini: 'Serve chiarezza , dagli elettori è arrivata una richiesta precisa:...Nella data di ieri, 12.6, si sono svolte le consultazioni elettorali per la rinnovazione dei consigli comunali in 14 Comuni irpini. Nel comune di Sirignano è stato eletto sindaco Domenico Forgione co ...Così il leader M5S, Giuseppe Conte, in conferenza stampa, rispondendo ad una domanda se inizierà una riflessione sull’allenza con il Pd in vista delle politiche.“Per quel che riguarda… Leggi ...