Amministrative 2022: chi vince e chi perde, da Meloni e Letta a Salvini e Conte (Di lunedì 13 giugno 2022) Amministrative 2022 con vista sulle elezioni politiche. Le elaborazioni del voto nei 971 comuni e per i referendum sulla giustizia delineano scenari abbastanza nitidi. Nel centrodestra Giorgia Meloni é... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 13 giugno 2022)con vista sulle elezioni politiche. Le elaborazioni del voto nei 971 comuni e per i referendum sulla giustizia delineano scenari abbastanza nitidi. Nel centrodestra Giorgiaé...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : COMUNALI | Con i dati di 498 comuni su 818, l'affluenza alle urne alla chiusura dei seggi per le elezioni amministr… - Agenzia_Ansa : L'affluenza alle elezioni amministrative di ieri in Italia è stata del 54,72%. Alle precedenti omologhe era stata d… - AlbertoBagnai : Invece di Wiki leggi il giornale: - MassimGiannini : RT @LaStampa: Massimo Giannini su referendum e amministrative: 'I partiti non hanno saputo approfittare del governo Draghi per riorganizzar… - Giorno_Cremona : Elezioni amministrative 2022 a Crema e in altri 3 Comuni: i risultati -