365 giorni con Maria: 13 giugno | La risposta spiazzante della Vergine al suo dubbio (Di lunedì 13 giugno 2022) La Madonna di Skiemoniai appare a una ragazza diciottenne che resta stupita e domanda perché quel miracolo stia accadendo proprio a lei. Maria la spiazza con la sua risposta. Soltanto dopo il crollo del blocco sovietico si è venuti a conoscenza delle apparizioni Mariane avvenute in Lituania nella diocesi di Panevezys. Maria è lì, sull’altare, L'articolo 365 giorni con Maria: 13 giugno La risposta spiazzante della Vergine al suo dubbio proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 13 giugno 2022) La Madonna di Skiemoniai appare a una ragazza diciottenne che resta stupita e domanda perché quel miracolo stia accadendo proprio a lei.la spiazza con la sua. Soltanto dopo il crollo del blocco sovietico si è venuti a conoscenza delle apparizionine avvenute in Lituania nella diocesi di Panevezys.è lì, sull’altare, L'articolo 365con: 13Laal suoproviene da La Luce di

Pubblicità

ni_matzu : @GeekTheVivian tu ti chiami Amore mio, quindi giostre e bevuta 365 [o 366] giorni all'anno?? - ladyalexisx : #Sanremo2023 L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul festival di Sanremo e sul parlarne 365 giorni all’an… - gabrielepx : Quindi che la scienza si sbrighi a trovare vaccini e farmaci, perché non ci si può illudere di restare per decenni… - gualtierieurope : All’@AuditoriumPdM per la presentazione del @romacinemafest 2022 e del programma di eventi organizzati dalla Fondaz… - jadarf1 : @ernymo1 @radiosilvana @TheDocReQ3 Ma questo le figure demmerda le fa h24,7/7, 365 giorni all'anno (talvolta 366) -