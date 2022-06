Roger Balduino si confessa | “Vorrei conoscerla fuori”

(Di domenica 12 giugno 2022)ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi 16 suo malgrado. Il naufrago che tanto ardentemente cercava la vittoria, ha ceduto fisicamente, perdendo la possibilità di vincere l’agognato montepremi. Ma una volta ritornato in Italia ha fatto i conti con la sua esperienza nel reality di Canale 5 e sono emerse numerose novità. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’Isola dei Famosi 16 Isola dei Famosi 16,parla di Estefania: “Mi sono “innamorato” di Estefania“durante la permanenza in Honduras si è legato particolarmente alla modella Estefania Bernal. Inizialmente separati, i due poi sono divenuti una coppia, di gioco e di fatto, fino a che non si sono lasciati in modo molto brusco, rinfacciandosi l’un l’altro di aver fatto finta di essere una coppia solo per poter vincere la sedicesima ...

Pubblicità

Novella_2000 : Roger Balduino svela la verità sulla strategia messa in atto con Estefania Bernal #isola - andreastoolbox : #Roger Balduino svela la verità sulla strategia messa in atto con Estefania - IsaeChia : #Isola 16, Roger Balduino racconta tutta la verità sulla strategia con Estefania Bernal Il modello ha confessato a… - zazoomblog : Roger Balduino dopo l’Isola: la verità su Estefania e Beatriz “Ero innamorato” - #Roger #Balduino #l’Isola:… - blogtivvu : Roger Balduino dopo l’Isola: la verità su Estefania e Beatriz, “Ero innamorato” #isola -

ilmessaggero.it

Il modello brasiliano, è uno dei protagonisti dell'ultima edizione della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, ha dovuto dire addio al reality - show in seguito ad un infortunio alla caviglia. Il ...Nelle scorse settimane, uno dei naufraghi , ha dovuto lasciare anzitempo la trasmissione in quanto si è fatto male ad una caviglia ed è finito in ospedale.ha molto sofferto ... Isola dei Famosi 2022, Roger Balduino si accascia a terra: «Portato in ospedale con un elicottero» Roger Balduino svela tutta la verità su di lui ed Estefania Bernal durante l'intervista a Radio Radio e lascia a bocca aperta ...Dopo essere stato costretto ad abbandonare l'Isola dei Famosi 2022 per un problema al piede, Roger Balduino non ha dimenticato Estefania Bernal con cui ha instaurato un rapporto speciale ad inizio ...