Referendum | Follini | “Diserzione urne non è buon segno”

(Adnkronos) – "A quanto pare, si annuncia una massiccia Diserzione dalle urne, quest'oggi. Purtroppo. Naturalmente c'è sempre la speranza che la saggezza degli elettori sia più forte del loro malumore, e che lo scetticismo dei sondaggisti non sia proprio così profetico. Ma tutto invece lascia credere che i cinque quesiti sulla giustizia siano destinati a coinvolgere non più di un terzo dei cittadini. Fosse così, sarebbe un'altra debacle. L'ennesima degli ultimi anni. Si spera sempre di sbagliare, in questo genere di previsioni. Ma va detto che lo scetticismo di queste ultime ore trova un certo riscontro nel clima distratto e svagato con cui ci si è predisposti all'appuntamento. Gli organi di informazione non hanno dato quasi nessuno spazio all'argomento (a cominciare, colpevolmente, dalla Rai). La gran parte delle forze politiche se ne è largamente ...

