Napoli in ansia per l’infortunio di Mathias Olivera: lascia il campo in lacrime, l’esito dei primi esami (Di domenica 12 giugno 2022) Il Napoli ha piazzato un colpo importante di mercato, è arrivato Mathias Olivera dal Getafe. Si tratta di un terzino sinistro che nel corso della carriera ha indossato anche le maglie Albacate, Nacional e Atenas. Il calciatore è un punto di riferimento anche dell’Uruguay e, nella giornata di ieri, è sceso in campo per l’amichevole contro il Panama. La partita si è conclusa sul netto risultato di 5-0, in gol anche Cavani autore di una doppietta. La partita di Mathias Olivera è durata appena 38 minuti, il calciatore è stato costretto al cambio a causa di un infortunio. Il terzino ha lasciato il campo in lacrime, molto preoccupato. Mathias Olivera ha riportato soltanto una distorsione all’interno del ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 12 giugno 2022) Ilha piazzato un colpo importante di mercato, è arrivatodal Getafe. Si tratta di un terzino sinistro che nel corso della carriera ha indossato anche le maglie Albacate, Nacional e Atenas. Il calciatore è un punto di riferimento anche dell’Uruguay e, nella giornata di ieri, è sceso inper l’amichevole contro il Panama. La partita si è conclusa sul netto risultato di 5-0, in gol anche Cavani autore di una doppietta. La partita diè durata appena 38 minuti, il calciatore è stato costretto al cambio a causa di un infortunio. Il terzino hato ilin, molto preoccupato.ha riportato soltanto una distorsione all’interno del ...

