Moto contro auto. Morto un 20enne (Di domenica 12 giugno 2022) Terribile incidente ieri sera poco dopo le 23, a Lama all'incrocio tra via delle Tre Fontane e via Nave Leonardo Da Vinci. Un centauro di 20 anni, per cause in fase di accertamento, ha impattato contro un'automobile guidata da una donna. A causa dell'impatto il 20enne è scivolato rovinosamente sull'asfalto. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in gravi condizioni presso l'ospedale Santissima Annunziata, dove è deceduto poco dopo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi. first appeared on Tarantini Time Quotidiano.

