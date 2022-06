Pubblicità

Agenzia ANSA

Morto Bransch, capitano della Germania Est del 1974 - Calcio BERLINO, 12 GIU - L'ex capitano di calcio della nazionale della Germania dell'Est, Bernd Bransch, è morto all'età di 77 anni. Lo ha reso noto il suo ex club, l'Halle, in una nota. Bransch, che in carriera ha totalizzato 72 presenze con la Nazionale della Germania Est, era in campo ad ...