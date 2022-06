Matteo Berrettini, l’uomo che dopo ogni infortunio rinasce e torna più forte (Di domenica 12 giugno 2022) L’Italia esulta con Matteo Berrettini. Il tennista romano regala all’Italia la prima gioia maschile di questo 2022 portandosi a casa il torneo di Stoccarda, sesto titolo della sua carriera. Un successo che poteva sembrare inaspettato per i più distratti, a causa dello stop di tre mesi per l’operazione alla mano destra subita ad inizio primavera. Ma il numero 10 al mondo ha sempre avuto una costante, quello di tornare sempre più forte dopo uno stop. Una caratteristica vista già nell’ormai lontano 2016, quando Matteo bazzicava nei Futures: un infortunio al ginocchio sinistro lo tenne lontano per oltre sei mesi, ma ci impiegò due tornei per arrivare alla prima finale della stagione a Reggio Emilia, poi non giocata con Stefano Travaglia. Tre anni dopo, ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) L’Italia esulta con. Il tennista romano regala all’Italia la prima gioia maschile di questo 2022 portandosi a casa il torneo di Stoccarda, sesto titolo della sua carriera. Un successo che poteva sembrare inaspettato per i più distratti, a causa dello stop di tre mesi per l’operazione alla mano destra subita ad inizio primavera. Ma il numero 10 al mondo ha sempre avuto una costante, quello dire sempre piùuno stop. Una caratteristica vista già nell’ormai lontano 2016, quandobazzicava nei Futures: unal ginocchio sinistro lo tenne lontano per oltre sei mesi, ma ci impiegò due tornei per arrivare alla prima finale della stagione a Reggio Emilia, poi non giocata con Stefano Travaglia. Tre anni, ...

Eurosport_IT : MATTEO IN FINALEEEEE! ?????? Berrettini la spunta due volte al tie-break ed elimina Oscar Otte. Si prende la sua seco… - ItaliaTeam_it : Berrettinator! ?????? Sull’erba di Stoccarda Andy Murray battuto in tre set, Matteo Berrettini si aggiudica il torneo… - Eurosport_IT : 27 vittorie su 30 match sull'erba per Matteo dal 2019?????? Le uniche tre sconfitte contro Federer, Djokovic e Goffin… - albertocol9 : RT @LiaCapizzi: Più che una finale è stato un romanzo d'amore. Per il tennis. Matteo Berrettini si merita tutto. Rientrare dopo 3 mesi e v… - solounastella : RT @Eurosport_IT: 27 vittorie su 30 match sull'erba per Matteo dal 2019?????? Le uniche tre sconfitte contro Federer, Djokovic e Goffin ?? #B… -