Lorelux | le lampade del futuro sono immortali

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 12 giugno 2022) L’azienda specializzata in progettazione e produzione di apparecchi a illuminazione LED Niteko, per i suoi 10 anni presenta, le. Cos’è, esattamente,? Niteko è nata nel 2011, e per festeggiare il suo decimo anniversario presenta le. L’innovazione è stata introdotta ieri 11 giugno da Giuseppe Vendramin, Direttore Tecnico dell’azienda. Ma