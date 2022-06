«Invece di celebrare quelli come Nadal, bisognerebbe dare più spazio a chi dice “non ce la faccio”» (Di domenica 12 giugno 2022) Piuttosto che celebrare atleti come Nadal, che si trascinano a furia di antidolorifici per arrivare a grandi successi, lo sport e il pubblico dovrebbero dare più spazio a chi al contrario dice: non ci vado, non ce la faccio. Lo scrive la Süddeutsche, in un pezzo dal titolo “Falsi modelli”. Ciò non significa che chi predica dal pulpito, come hanno fatto alcuni ciclisti professionisti di recente, abbia ragione ma una riflessione va fatta, continua il quotidiano. Ci sono atleti che per restare ai massimi livelli ingoiano integratori alimentari il cui elenco sembra una lista della spesa, altri che assumono ibuprofene come fossero Smarties, altri che Invece prendono farmaci utilizzati per i malati di cancro perché non sono ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 giugno 2022) Piuttosto cheatleti, che si trascinano a furia di antidolorifici per arrivare a grandi successi, lo sport e il pubblico dovrebberopiùa chi al contrario: non ci vado, non ce la. Lo scrive la Süddeutsche, in un pezzo dal titolo “Falsi modelli”. Ciò non significa che chi predica dal pulpito,hanno fatto alcuni ciclisti professionisti di recente, abbia ragione ma una riflessione va fatta, continua il quotidiano. Ci sono atleti che per restare ai massimi livelli ingoiano integratori alimentari il cui elenco sembra una lista della spesa, altri che assumono ibuprofenefossero Smarties, altri cheprendono farmaci utilizzati per i malati di cancro perché non sono ...

