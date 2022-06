In lacrime e sopraffatta | Regina Elisabetta | le drammatiche indiscrezioni sulla sua salute

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 giugno 2022) Lanon è riuscita a partecipare a molti degli eventi organizzati in suo onore per i 70 anni di regno. Sarebbe stato strano il contrario, dato che la sovrana è pur sempre una signora di 96 anni che nell'ultimo anno ha visto accentuarsi una serie di problemi fisici. Il momento più importante del Giubileo di Platino è stato certamente quando lasi è affacciata dal balcone di Buckingham Palace. Fino a tre ore prima di quell'evento, la sua presenza non era però prevista. La sovrana non si sentiva molto bene, ma una telefonata del principe Carlo l'ha convinta a fare l'ennesimo sforzo. “Non si sentiva in forma - ha dichiarato una fonte reale al Daily Mail - ma il figlio l'aveva chiamata per dirle che avrebbe dovuto essere lì. Le ha detto che c'erano così tante persone che non vedevano l'ora di vederla, e così ...