Il film racconta le storie di 4 giovani, ognuno in una fase diversa del proprio percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile. Elliot Page è produttore esecutivo del documentario (Di domenica 12 giugno 2022) NEL MIO NOMEgenere: documentario ??Regia: Nicolò Bassetti. Con Leonardo Arpino, Raffaele Baldo, Andrea Ragno, Nicolò Sproccati I protagonisti del documentario “Nel mio nome” (foto di Nuovi Paesaggi Urbani Art Of Panic). Leggi anche › Elliot Page sarà produttore esecutivo di un documentario italiano sull’identità transgender “Uno degli atti incruenti più sovversivi che esistano” così la transizione di genere viene definita dall’autore, che ci informa: le persone transessuali rappresentano l’1 per cento della popolazione mondiale, circa 80 milioni di individui. Il film sceglie di farci ... Leggi su iodonna (Di domenica 12 giugno 2022) NEL MIO NOME??Regia: Nicolò Bassetti. Con Leonardo Arpino, Raffaele Baldo, Andrea Ragno, Nicolò Sproccati I protagonisti del“Nel mio nome” (foto di Nuovi Paesaggi Urbani Art Of Panic). Leggi anche ›saràdi unitaliano sull’identità transgender “Uno degli atti incruenti più sovversivi che esistano” così ladiviene definita dall’autore, che ci informa: le persone transessuali rappresentano l’1 per cento della popolazione mondiale, circa 80 milioni di individui. Ilsceglie di farci ...

Panisperna_1713 : @GraziaC5 @Anarcorvopunk77 Beh, la camorra non ammette intrusioni. Martone racconta una realtà vera e spietata. Com… - Panisperna_1713 : Al #Cinema c'è un bellissimo #film : 'Nostalgia' di Mario Martone. Racconta una #Napoli dura, estrema, fetente, ma… - sandrapalombell : RT @Radio3tweet: Fassbinder, racconta Annekatrin Hendel, non è stato dimenticato dalle persone; è stato volutamente messo nel dimenticatoio… - savonanews : Il ritiro della nazionale '82 ad Alassio, prima della vittoria ai mondiali di Spagna. Un film ci racconta i partico… - schermoinquieto : RT @Radio3tweet: Fassbinder, racconta Annekatrin Hendel, non è stato dimenticato dalle persone; è stato volutamente messo nel dimenticatoio… -