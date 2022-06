Goias vs Ceara | previsioni e possibili formazioni

(Di domenica 12 giugno 2022) Nonostante le loro posizioni nella metà inferiore del Brasileiro,si dirigono all’incontro di domenica 12 giugno sulla scia di una forte imbattibilità. I padroni di casa hanno pareggiato nel finale a Fortaleza, ultimo in classifica, a metà settimana, mentre gli ospiti hanno continuato la loro forma eccellente ottenendo un’impressionante vittoria in casa dell’America Mineiro mercoledì. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 ora italiana Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Dopo aver raccolto solo due punti nelle prime quattro giornate della campagna del Brasileiro 2022, durante una serie di cinque partite senza vittorie complessive, ilha subito una sola sconfitta nelle sette ...

Il Palmeiras non si lascia sfuggire l'opportunità di prendere il comando solitario del Brasileirão al termine del decimo turno. I campioni del Sudamerica, tenendo fede ai pronostici della vigilia, ......00 Santa Cruz - Palmaflor 21:00 The Strongest - Aurora 21:00 Independiente Petrolero - Royal Pari 23:15 BRASILE SERIE A Atletico GO - Coritiba 21:30 Flamengo -21:30 Santos -23:30 ...