Ferita a coltellate | nel Salernitano carabinieri fermano ex

(Di domenica 12 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Idella compagnia di Salerno hanno individuato e fermato il 31enne italiano che, ieri pomeriggio, ha ferito ala sua ex compagna, una 28enne di origini rumene. L’uomo, da quanto si apprende, si era nascosto tra le montagne dei Picentini, nel tentativo di far perdere le sue tracce. Non a caso, in mattinata, è stato utilizzato per le ricerche anche un elicottero che ha sorvolato l’intera zona. L’uomo, secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori, ieri pomeriggio ha atteso che la donna scendesse dal pullman che la stava riportando a Castiglione del Genovesi (Salerno), dove ha sede il centro di accoglienza per ragazze madri e donne in difficoltà che la ospitava da tempo. Nonostante la presenza dei due figli minori, il 31enne – nei cui confronti era stato disposto il divieto di ...

Pubblicità

cronachecampane : Salerno, ferita a coltellate dall'ex alla fermata del bus #castiglionedeigenovesi #salerno - rep_napoli : Ferita a coltellate dall'ex alla fermata del bus [aggiornamento delle 15:58] - zazoomblog : Ferita a coltellate dall’ex alla fermata del bus - #Ferita #coltellate #dall’ex #fermata -

Una giovane di 28 anni, madre di due figli e da tempo ospitata con i suoi bimbi nel centro per ragazze madri di Castiglione dei Genovesi (Salerno), è stata aggredita e ferite adal suo ex compagno. E' accaduto ieri pomeriggio. La giovane, di origine rumena, aveva chiesto ospitalità nel centro proprio per allontanarsi dall'uomo. L'episodio, secondo quanto riporta ...... subito dopo essere scesa dal bus, per essere colpita da diverse. Dramma a lungo la ... madre di due figli, ospitata nel centro per ragazze madri di Castiglione del Genovesi, è stata...I carabinieri della compagnia di Salerno hanno individuato e fermato il 31enne italiano che, ieri pomeriggio, ha ferito a coltellate la sua ex compagna, una 28enne di origini rumene. (ANSA) ...È stata denunciata a piede libero per lesioni gravissime una trentanovenne che ha acocltellato e mandato in ospedale il fidanzato ...