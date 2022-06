Cervia Città Giardino la mostra floreale più grande d’Europa

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 12 giugno 2022) La manifestazione ora conosciuta come Cervianacque nel 1972 con il nome ‘Maggio in Fiore’, intorno a un tema in quegli anni decisamente avanti nei tempi: salvaguardare il verde e la natura. Nata da una idea di Germano Todoli e portata avanti dal figlio Riccardo, ha assunto nel corso degli anni un carattere sempre di più internazionale, diventando lad’artea cielo aperto più, considerata tra le più importanti manifestazioni dedicate all’architettura del verde. La proposta di assumere ‘Cervia’ come nuova denominazione, viene accolta favorevolmente dall’Amministrazione Comunale negli anni novanta, su proposta dell’allora dirigente comunale Renato Lombardi, nella fase di rilancio di Maggio in ...