Berrettini conquista l’Atp di Stoccarda: “Incredibile tornare e vincere subito..” (Di domenica 12 giugno 2022) Stoccarda – Non lo immaginava Matteo Berrettini eppure il suo talento sconfinato nel tennis lo ha portato in cima all’Atp di Stoccarda. Di rientro da un infortunio dopo un lungo stop dovuto all’intervento subìto alla mano destra, non pensava di tornare e vincere al primo colpo. Invece. Berrettini ha alzato il trofeo sull’erba. Ha vinto la finale giocando con classe e determinazione, conquistando il match per due set a uno a favore (6-4, 5-7, 6-3). Non ha potuto fare nulla lo scozzese Andy Murray. Berrettini ha messo a segno 19 ace in una partita combattuta ed equilibrata. E’ la seconda volta che vince a Stoccarda l’azzurro e la prossima settimana difenderà il titolo al Queen’s di Londra, che precede il torneo di ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 12 giugno 2022)– Non lo immaginava Matteoeppure il suo talento sconfinato nel tennis lo ha portato in cima aldi. Di rientro da un infortunio dopo un lungo stop dovuto all’intervento subìto alla mano destra, non pensava dial primo colpo. Invece.ha alzato il trofeo sull’erba. Ha vinto la finale giocando con classe e determinazione,ndo il match per due set a uno a favore (6-4, 5-7, 6-3). Non ha potuto fare nulla lo scozzese Andy Murray.ha messo a segno 19 ace in una partita combattuta ed equilibrata. E’ la seconda volta che vince al’azzurro e la prossima settimana difenderà il titolo al Queen’s di Londra, che precede il torneo di ...

Pubblicità

FiorinoLuca : La vita è più bella col ritorno di Matteo #Berrettini sull’erba ?? A Stoccarda, al rientro dopo quasi tre mesi di s… - fattoquotidiano : Berrettini, ritorno e trionfo: conquista il torneo sull’erba di Stoccarda. Che sfortuna per Murray - tvdellosport : ?? BERRETTINI CONQUISTA STOCCARDA Il tennista romano batte Andy Murray 4-6 7-5 3-6 e trionfa all’ATP 250 di Stocca… - paolocoa : FQ-Berrettini, ritorno e trionfo: conquista il torneo sull’erba di Stoccarda. Che sfortuna per Murray… - GagliardiPilot : RT @GiorgiaMeloni: #Berrettini conquista l’Atp 250 di Stoccarda, battendo in finale l’ex n1 al mondo Murray. Un risultato eccezionale per i… -