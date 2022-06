X Factor 2022 | spettatore seduto tra il pubblico viene chiamato sul palco per un provino | “È la prima volta che succede” Per lui una standing ovation inaspettata

(Di sabato 11 giugno 2022) Dalla Calabria all’Allianz Cloud di Milano per assistere alle audizioni di X. Una storia che vi lascerà senza parole. Samuele Busceti, 21 anni, il 6 giugno si trovava tra ildel talent show targato Sky per assistere alle audition degli aspiranti concorrenti. E fin qui, niente di strano. In attesa dell’inizio delle registrazioni l’animatore di studio si è così divincolato tra gli spettatori per cercare tra loro il fattore X. Ecco il fuori programma che ha lasciato tutti meravigliati: il microfono arriva tra le mani di Samuele e parte la magia. Il ragazzo non si è fatto trovare impreparato ed ha colto così la palla al balzo cantando “D’improvviso” di Lorenzo Fragola (artista molto apprezzato dallo stesso Busceti) e “Quannu chiove” di Pino Daniele. È lache accade nella ...

