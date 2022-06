Vaiolo delle scimmie: un caso nel tarantino Uomo in isolamento (Di sabato 11 giugno 2022) Di seguito il comunicato: A seguito di segnalazione dell’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive del Presidio Ospedaliero Moscati, l’ASL di Taranto ha identificato il primo caso confermato di Vaiolo delle scimmie sul territorio provinciale. Il paziente, riconosciuto un quadro clinico riconducibile a tale patologia, ha segnalato spontaneamente la sua situazione ed è stato tempestivamente sottoposto ai prelievi necessari a dare conferma di laboratorio. Il Dipartimento di Prevenzione ha già svolto indagine epidemiologica e attivato le azioni di Sanità Pubblica previste al fine di prevenire eventuali casi secondari. Il paziente è in isolamento domiciliare in buone condizioni di salute generale. L'articolo Vaiolo delle scimmie: un ... Leggi su noinotizie (Di sabato 11 giugno 2022) Di seguito il comunicato: A seguito di segnalazione dell’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive del Presidio Ospedaliero Moscati, l’ASL di Taranto ha identificato il primoconfermato disul territorio provinciale. Il paziente, riconosciuto un quadro clinico riconducibile a tale patologia, ha segnalato spontaneamente la sua situazione ed è stato tempestivamente sottoposto ai prelievi necessari a dare conferma di laboratorio. Il Dipartimento di Prevenzione ha già svolto indagine epidemiologica e attivato le azioni di Sanità Pubblica previste al fine di prevenire eventuali casi secondari. Il paziente è indomiciliare in buone condizioni di salute generale. L'articolo: un ...

