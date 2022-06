Ultime Notizie – 15enne ucraino fugge da guerra e finisce operaio in nero a Napoli – Video (Di sabato 11 giugno 2022) 15 anni, ucraino, fuggito dalla guerra con la madre e ospitato in Italia dalla zia. Ma ad attenderlo nel nostro Paese non c’è nessun banco di scuola: per lui solo il cantiere e un lavoro come operaio in nero. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli, insieme a quelli della stazione di Casoria, hanno svolto dei controlli straordinari nell’ambito della campagna ‘bonus edilizia 110’ per contrastare manodopera in nero e garantire sicurezza sui luoghi di lavoro e, in un cantiere di Casoria dove erano in corso lavori di abbattimento e ricostruzione di una palazzina di edilizia civile, i militari hanno scoperto e identificato 4 lavoratori, 3 dei quali senza contratto, cioè in nero. Tra i lavoratori, un 15enne ucraino, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 11 giugno 2022) 15 anni,, fuggito dallacon la madre e ospitato in Italia dalla zia. Ma ad attenderlo nel nostro Paese non c’è nessun banco di scuola: per lui solo il cantiere e un lavoro comein. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di, insieme a quelli della stazione di Casoria, hanno svolto dei controlli straordinari nell’ambito della campagna ‘bonus edilizia 110’ per contrastare manodopera ine garantire sicurezza sui luoghi di lavoro e, in un cantiere di Casoria dove erano in corso lavori di abbattimento e ricostruzione di una palazzina di edilizia civile, i militari hanno scoperto e identificato 4 lavoratori, 3 dei quali senza contratto, cioè in. Tra i lavoratori, un, ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Dati Covid: 21.554 nuovi positivi e 63 vittime nelle ultime 24 ore. Tasso di positività al 12,6%. Stabili le terap… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - NuclearObserver : Ultime Notizie dell'11 Giugno 2022 Versione UltraHD: - GiacomoMane : RT @_ElPrincipe22: @steffeszn @NicoSchira @AntonioCirino10 @JackInterista Io qualcosa so Basta anche leggere le ultime notizie che sono us… -