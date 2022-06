Mutui, finanziamenti, spread, Borsa e investimenti Come le scelte della Bce impattano sulle nostre tasche (Di sabato 11 giugno 2022) L'inflazione galoppa e il tempo stringe. La presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde ha annunciato la "mossa da falco" dall'Eurotower: dopo 11 anni si è avviata la stagione del rialzo dei tassi di interesse. Un cambio di rotta inevitabile di fronte al quadro micro e macro economico in continuo peggioramento. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 11 giugno 2022) L'inflazione galoppa e il tempo stringe. La presidenteBanca centrale europea Christine Lagarde ha annunciato la "mossa da falco" dall'Eurotower: dopo 11 anni si è avviata la stagione del rialzo dei tassi di interesse. Un cambio di rotta inevitabile di fronte al quadro micro e macro economico in continuo peggioramento. Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

Affaritaliani : Mutui e finanziamenti: come le scelte della Bce impattano sulle nostre tasche - OlivierSolaro : ATTENZIONE ATTENZIONE le banche adesso tenteranno di fare i furbi con chi ha contratto mutui o finanziamenti - NunquamDeorsum : RT @Sargans2: La BCE in 10 anni ha spinto a concedere mutui e finanziamenti a tassi attorno all'1%. In molti casi il tasso è fisso. Questo… - NazzarenoMi : RT @Sargans2: La BCE in 10 anni ha spinto a concedere mutui e finanziamenti a tassi attorno all'1%. In molti casi il tasso è fisso. Questo… - Blackskorpion4 : RT @ansa_economia: La stretta Bce, gli effetti su famiglie e imprese VIDEO. Sale il costo dei mutui, finanziamenti a imprese più cari #ANSA… -