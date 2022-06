Maxi-rissa Milano tra le case popolari: 60 persone in strada con bastoni (Di sabato 11 giugno 2022) Maxi-rissa a Milano: vicini di casa scesi in strada armati anche di bastoni per “risolvere” i loro problemi di convivenza negli alloggi popolari in via Bolle. È accaduto nel quartiere situato nelle vicinanze del Cimitero Maggiore intorno alle 21.30 di ieri, venerdì 10 giugno. La lite ha visto coinvolte una sessantina di persone. Per sedare L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 11 giugno 2022): vicini di casa scesi inarmati anche diper “risolvere” i loro problemi di convivenza negli alloggiin via Bolle. È accaduto nel quartiere situato nelle vicinanze del Cimitero Maggiore intorno alle 21.30 di ieri, venerdì 10 giugno. La lite ha visto coinvolte una sessantina di. Per sedare L'articolo proviene da Inews24.it.

