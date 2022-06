Imperdibile l'omaggio a Charles Mingus, a 100 anni dalla nascita. Il 12 giugno ci sarà poi lo scrittore e musicista Jonathan Coe (Di sabato 11 giugno 2022) Imperdibile al Jazz Torino Festival l’omaggio a Charles Mingus, a 100 anni dalla nascita. Il 12 giugno al Conservatorio ci sarà poi lo scrittore Jonathan Coe, qui come musicista e compositore con la Artchipel Orchestra. Lo scrittore Jonathan Coe, ospite al Jazz Torino Festival Ancora: la prima data europea del tour One Final Music Session di Milton Nascimento e l’omaggio a Trovajoli della Big band diretta da Fulvio Albano.INFO: Torino, diverse sedi, fino al 19 giugno.torinojazzfestival.it iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Jazz Torino Festival: fino al 19 giugno iO Donna. Leggi su iodonna (Di sabato 11 giugno 2022)al Jazz Torino Festival l’, a 100. Il 12al Conservatorio cipoi loCoe, qui comee compositore con la Artchipel Orchestra. LoCoe, ospite al Jazz Torino Festival Ancora: la prima data europea del tour One Final Music Session di Milton Nascimento e l’a Trovajoli della Big band diretta da Fulvio Albano.INFO: Torino, diverse sedi, fino al 19.torinojazzfestival.it iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Jazz Torino Festival: fino al 19iO Donna.

