Fossalta di Portogruaro | insieme al supermercato poi uccide la moglie Alla nipote | Vieni | ho commesso un grave errore

(Di sabato 11 giugno 2022) L'uomo ha ucciso lasoffocandola con un cuscino e ha chiamato laprima di togliersi la vita. Non ci sarebbero precedenti di violenza

La Procura della Repubblica di Pordenone e i Carabinieri di(Venezia) non hanno trovato elementi pregressi di violenze o maltrattamenti nella storia dei due coniugi trovati morti nella loro abitazione. L'uomo Giuseppe Santarosa , vigilante notturno ...... Redazione Sardegna Live Una coppia di coniugi è stata trovata morta nella propria abitazione adi(Venezia). Si tratterebbe di un omicidio - suicidio. L'uomo ha strangolato ...Giuseppe Santarosa, guardia notturna di 55 anni che ha ucciso la moglie per poi suicidarsi, avrebbe ucciso "d'impeto" secondo la Procura della Repubblica ...La sorella di Lorena non si dà pace: li avevo sentiti sereni. Il fratello di lui: Giuseppe era una persona dal cuore d’oro ...