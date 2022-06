Esiste qualcosa di apparentemente innocuo che uccide più degli squali, attenzione quando vi trovate in questi posti (Di sabato 11 giugno 2022) Luoghi paradisiaci, incontaminati, che in molti vorremmo visitare, ci fanno pensare alla pace ed al relax. Le località calde, tropicali, sono tra le mete più ambite per una vacanza speciale. Ma non sempre tutto fila liscio, e purtroppo possono capitare incidenti anche inaspettati. quando ci troviamo in posti tropicali, dove ci si perde nell’immensità dell’orizzonte L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di sabato 11 giugno 2022) Luoghi paradisiaci, incontaminati, che in molti vorremmo visitare, ci fanno pensare alla pace ed al relax. Le località calde, tropicali, sono tra le mete più ambite per una vacanza speciale. Ma non sempre tutto fila liscio, e purtroppo possono capitare incidenti anche inaspettati.ci troviamo intropicali, dove ci si perde nell’immensità dell’orizzonte L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Pubblicità

ignaziocorrao : Esiste qualcosa di peggio della Lega, di Forza Italia Viva e Calenda? Si, Fratelli d’Italia riesce a superarli tutt… - FabioAstigiano : @bigluciani Non esiste il diritto di degradare l’intero processo democratico. Esiste però il diritto ad emigrare, a… - Balu875651831 : RT @ignaziocorrao: Esiste qualcosa di peggio della Lega, di Forza Italia Viva e Calenda? Si, Fratelli d’Italia riesce a superarli tutti. (I… - bepibazzo : RT @La_Ri71: “matematicamente”. In questi due anni hanno imparato, loro ed io con loro, a guardare. Spesso oltre. Ed esiste qualcosa di più… - Oscar36139420 : RT @La_Ri71: “matematicamente”. In questi due anni hanno imparato, loro ed io con loro, a guardare. Spesso oltre. Ed esiste qualcosa di più… -