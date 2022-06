Pubblicità

vigilidelfuoco : Elicottero disperso nell'Appennino Tosco-Emiliano: esito negativo delle ricerche, proseguono i sorvoli sulla vasta… - vigilidelfuoco : Pievepelago (MO) #9giugno, #vigilidelfuoco impegnati con due elicotteri e personale a terra dal primo pomeriggio pe… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Elicottero disperso, rinvenuti i corpi senza vita delle sette vittime - - ultimenews24 : (Adnkronos) - Sono stati trovati sul monte Cusna, vicino al rifugio Battisti, i resti dell'elicottero scomparso tra… - Emergenza_Ita : Ventasso, elicottero disperso: tutti morti gli occupanti del velivolo che si è schiantato sul monte Cusna - Gazzett… -

s.ao Argomenti amministrative piemonte Video del giorno, trovato sul Monte Cusna. La testimonianza dell'Aeronautica militare: "Sul posto abbiamo trovato tutto bruciato"... un breve filmato di pochi secondi inviato via chat da un manager libanese che era tra i passeggeri a suo figlio, che documenterebbe il volo dell'scomparso. Il destinatario del filmato non ...E' stato un HH139 del 15º Stormo dell'Aeronautica Militare a individuare, questa mattina, alcuni rottami tra il Rifugio Battisti e la località Segheria e a segnalare la posizione per l'invio delle ...I soccorritori hanno ritrovato, privi di vita, tutti e sette i passeggeri dell’elicottero : il pilota veneto e sei passeggeri, quattro di nazionalità turca ...