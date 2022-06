È morta la bimba di 5 anni scomparsa in spiaggia | tragedia a Torre Annunziata | soccorsa dopo il ritrovamento in mare

Pubblicità

periodiciweb : TORRE ANNUNZIATA SCOMPARE UN BIMBA DI 5 ANNI VIENE RITROVATA MORTA - serenel14278447 : Torre Annunziata, morta annegata bimba di 5 anni: era scomparsa dalla spiaggia - Maria15112786 : Che tragedia Morta annegata bimba di 5 anni, era scomparsa in spiaggia nel Napoletano - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Torre Annunziata, morta in ospedale bimba che era scomparsa in mare - partenopeoswiss : RT @NotizieFrance: E’ stata trovata agonizzante e aggrappata a una boa la piccola Vittoria la bimba di 4 anni di cui si erano perse le trac… -

Vittoria Scarpa , 5 anni, èdopo esser stata ritrovata esanime nelle acque del Lido Risorgimento di , in provincia di . La ... Laè stata trovata in mare dal personale della capitaneria di ...nell'ospedale di Castellammare di Stabia la piccola Vittoria, di cinque anni (non quattro come ... Laè stata soccorsa in mare dal personale della Capitaneria di porto e trasportata d'urgenza ...Tragedia a Torre Annunziata per la morte della piccola Vittoria Scarpa. La bimba, di soli 5 anni, ha perso la vita in ospedale dopo essere stata ritrovata priva di conoscenza in mare. Insieme alla mam ...Tragedia a Torre Annunziata per la morte della piccola Vittoria Scarpa. La bimba, di soli 5 anni, ha perso la vita in ospedale dopo essere stata ritrovata priva di conoscenza in mare. Insieme alla mam ...