Di tutto | di niente

(Di sabato 11 giugno 2022) Di Vincenzo Calafiore 9 Giugno 2022 Udine “ … usa le parole per ricordare per amare, per dire che ami. Sappiale usarle! Metti loro le ali e come rondini su poseranno sui righi per farne uno spartito che sarà letto … da occhi e mani per fare magia, sinfonia, un inno all’amore, alla vita …. ! “ Vincenzo Calafiore Sconfitto sono tornato nel mio mondo, dove un tempo ho vissuto clandestinamente. Come spiegare agli – altri – a quelli che vivono bene, che la felicità sta’ nelle piccole cose, nella capacità di sognare; non nella zavorra di cose inutili che a fatica si portano addosso. E’ di – mare di dentro – che si tratta – . Quel mare che hai negli occhi tuoi si muove, cangiante, liscio come un velo di seta; quel mare che tutte le volte m’incanta coi suoi racconti, con le sue magie, mi commuove! Tu vai a spiegare il mare! Vallo a spiegare amore, che per noi gente di mare, il solo ...