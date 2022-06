Atletica | Trofeo Don Kenya Run 2022 | Yeman Crippa trionfa a Milano

(Di sabato 11 giugno 2022)si aggiudica la terza edizione delDonRun, organizzato sull’anello dell’Arena Civica di. L’atleta delle Fiamme Oro dà vita ad una splendida battaglia con Osama Zoghlami, spuntandola proprio nel finale. Ai 250 metri dal traguardo, il trentino sale infatti in cattedra e, grazie ad un ultimo giro da urlo, taglia il traguardo per primo in 3:54.75.non migliora il suo primato personale (3:52.08), stabilito proprio nella prima edizione di quest’evento (nel 2020), ma vince comunque. Nel femminile, invece, si impone Martina Merlo in 4:33.74 SportFace.

Presentato al Comune di Gela il secondo trofeo delle Mura Timoleontee, valido come prima prova del Grand Prix provinciale Caltanissetta 2022, e Francesco Alabiso in rappresentanza dell'ASD... Alle 10 di domenica prossima, 12 giugno, il "Valmeduna" (http://www.trofeovalmeduna.it) ... L'evento sarà anche un ulteriore test per l'Atletica San Martino - che organizza i campionati assieme ... Atletica, Trofeo Mario Ansaloni: Cassanelli e Zurru tingono di gialloblù lo storico meeting. A Conegliano dopo 31 anni cade il primato italiano juniores: 1:46.87 per il 19enne bresciano, sei centesimi in meno del limite di Cadoni. Nel peso Ponzio di nuovo sopra i ventuno metri con 21,02